- Я частенько прихожу на это место рыбачить, раньше закидывал удочку с берега, теперь нужно выйти на середину реки. Рыбы с каждым годом все меньше и меньше, как и воды в Урале, - говорит рыбак Дмитрий. - Наверное, останется ручей, который можно будет просто переступить.

- В настоящее время берегоукрепительные работы проводятся только в посёлке Жарсуат Бурлинского района и посёлке Чапаево Акжайыкского района, - отметил он, попросив письменный запрос, чтобы ответить на другие вопросы.

В редакцию "МГ" местные жители отправили фото и видео, где с новой набережной возле Стелы открывается вид пересохшего Урала. Некоторые считают, что настала экологическая катастрофа и в скором времени от реки ничего не останется, она пересохнет. Другие же говорят, что это всего лишь искусственная насыпь песка, вот только для чего она была сделана, непонятно.Заместитель руководителя областного управления природных ресурсов и природопользования Бисенгали Хайруллин сообщил, что в этом месте берегоукрепительные работы не проводятся .