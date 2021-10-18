Острова до середины реки Урал сняли на видео в Уральске
Сейчас пешком возможно прогуляться прямо по середине реки, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В редакцию "МГ" местные жители отправили фото и видео, где с новой набережной возле Стелы открывается вид пересохшего Урала. Некоторые считают, что настала экологическая катастрофа и в скором времени от реки ничего не останется, она пересохнет. Другие же говорят, что это всего лишь искусственная насыпь песка, вот только для чего она была сделана, непонятно.
- Я частенько прихожу на это место рыбачить, раньше закидывал удочку с берега, теперь нужно выйти на середину реки. Рыбы с каждым годом все меньше и меньше, как и воды в Урале, - говорит рыбак Дмитрий. - Наверное, останется ручей, который можно будет просто переступить.
Заместитель руководителя областного управления природных ресурсов и природопользования Бисенгали Хайруллин сообщил, что в этом месте берегоукрепительные работы не проводятся .
- В настоящее время берегоукрепительные работы проводятся только в посёлке Жарсуат Бурлинского района и посёлке Чапаево Акжайыкского района, - отметил он, попросив письменный запрос, чтобы ответить на другие вопросы.
Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
