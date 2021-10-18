Жителей Атырау возмутили закрытые общественные туалеты за 38 млн тенге
Пять городских туалетов обошлись бюджету в 38 млн тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Уборные установили летом прошлого года в парке Победы, на площади Махамбета и Исатая, на конечной остановке Авангарда и ещё два на набережной.
Жительница Атырау Меруерт Курманалина, прогуливалась в минувшую пятницу по городу, воспользоваться общественным туалетом не смогла. Хотя время было лишь 20:37, уборная была закрыта.
- Акимат города Атырау, напомните, за сколько купили эти "Золотые туалеты" на деньги народа? Так почему они в таком состоянии и почему я туда не могу зайти? Вопрос для чего они вообще тогда? - задала вопрос женщина.
Администрация города поспешила ответить, что уличные туалеты работают исправно с 8:00 до 23:00, на что многие комментаторы (а написала атыраучанка пост в Facebook-паблике "Книга жалоб и предложений") сообщили, что это далеко не так.
- А вы видели на фото время? И смысл мне врать? Спросите у народа! - написала Меруерт, к слову отметив, что у туалетов нет даже ручек.
Атыраусцы пост поддержали.
- Уточните, какие и где именно? Допустим рядом с набережной (напротив летника "Астана") вообще никогда не работал, - написала под постом Ольга Толстова.
- Дети, захотели в туалет, тоже самое. Было закрыто днём возле ресторана Урал, - прокомментировала Зарина Измаилова.
- Враньё, после 8 они точно не работают! - написал пользователь под ником Astra Astra.
Добавим, что на День города аким города Кайрат Уразбаев в интервью местным СМИ сказал, что ещё один общественный туалет скоро установят на набережной.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Лина ОЙЛОВА
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!