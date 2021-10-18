Пожар произошёл в районе второго рабочего поселка, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Частный дом сгорел в Уральске Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО,  17 октября в 19:10 загорелся шестиквартирный жилой дом брачного типа, расположенный на улице Оте Мусина.
- Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара, виновные лица и ущерб устанавливаются. Пожар был ликвидирован в 22:46. Пожар тушили 26 огнеборцев и 11 единиц техники, - пояснили в ведомстве.
Фото и видео предоставлено очевидцами