Два человека погибло в результате ДТП, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Два человека погибли в аварии на трассе ЗКО из-за поломки колеса В пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, 17 октября на 84-м километре трассы трассы Чапаево - Жалпактал - Казталовка Chevrolet Niva опрокинулся в движении из-за разгерметизации колеса.
- За рулем находился 51-летний водитель и 40-летний пассажир, которые скончались на месте от полученных травм, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Досудебное расследование ведётся по статье за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.