- За рулем находился 51-летний водитель и 40-летний пассажир, которые скончались на месте от полученных травм, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, 17 октября на 84-м километре трассы трассы Чапаево - Жалпактал - Казталовка Chevrolet Niva опрокинулся в движении из-за разгерметизации колеса.Досудебное расследование ведётся по статье за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.