В Уральске ребёнок упал с дерева и получил серьёзные травмы
После падения 11-летний мальчик доставлен в больницу, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, случай произошел 17 октября в 19:00 по улице Аманжолова.
- 11-летний мальчик упал с дерева высотой примерно четыре метра. После чего был госпитализирован в Областную детскую многопрофильную больницу, - отметили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали о состоянии пострадавшего.
- Был поставлен предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом копчика, закрытая травма живота, - пояснили в облздраве.
Напомним, 25 сентября 9-летний ребёнок, играя на детской площадке, расположенной на улице У.Громовой упал и запутался в тренировочном аркане. Он был доставлен в больницу с предварительным диагнозом "удушье". Позже врачи сообщили, что ребенок в коме. К счастью, его удалось спасти.
