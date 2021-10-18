«Мы понимаем, как неудобно нашим клиентам постоянно переводить свою пенсию с других карт на Kaspi Gold. И мы также не хотим, чтобы во время пандемии наши любимые клиенты, особенно пожилые люди, были вынуждены идти в центры обслуживания населения только для оформления получения пенсии на Kaspi Gold. Именно поэтому мы совместно с Министерством труда и НАО «Правительство для граждан» сделали онлайн сервис получения пенсии на самую популярную карту Kaspi Gold. Спасибо каждому нашему любимому клиенту за то, что Вы с нами!»

«Использование технологических площадок банков второго уровня в рамках оказания государственных услуг является доверительной мерой, позволяющей расширить охват населения электронными госуслугами и упростить процедуру для конечного потребителя. Министерством труда и социальной защиты населения совместно с БВУ реализован сервис по смене реквизитов банковских счетов для получателей пенсионных выплат. Таким образом, при необходимости смены банковских реквизитов получатели пенсий могут подать заявление напрямую через банки, не посещая Центры обслуживания населения. Министерством рассматривается дальнейшее расширение перечня социальных выплат, по которым будет доступен данный сервис».

В Казахстане пенсионеры получают пенсию на карточки разных банков. Многие сразу переводят деньги на Kaspi Gold, чтобы удобно оплачивать коммунальные услуги без комиссий и делать выгодные покупки. Раньше, чтобы сменить карту для получения пенсии на Kaspi Gold, нужно было идти в ЦОН для переоформления документов. Теперь достаточно подать заявку в приложении Kaspi.kz, не выходя из дома. Всё переоформление сделает Kaspi и уже следующую пенсию клиент получит на Kaspi Gold. Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz прокомментировал:Анар Тулеубаева, директор департамента анализа и развития государственных услуг министерства труда и социальной защиты населения, отметила:С карточкой Kaspi Gold казахстанцы без комиссии оплачивают коммуналку, мобильный и множество других услуг, не выходя из дома; мгновенно переводят деньги близким; делают покупки в магазинах и накапливают Kaspi Бонусы. Теперь пенсионерам стало еще проще и удобнее пользоваться всеми сервисами Kaspi.kz.