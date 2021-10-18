На инцидент отреагировал министр образования Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: Аrnapress.kz

Фотографии убирающих улицы Семея учителей в издание Arnapress.kz направила жительница города. По её словам, 16 октября в школе отметили занятия из-за того, что преподавателей обязали выйти на субботник.

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов в своём Facebook написал, что вероятнее всего поручение отправить педагогов на уборку дал заместитель акима города.

- По крайней мере, письмо с таким содержанием было направлено в школы. Привлечение к несвойственным функциям запрещено законом, который был принят в декабре 2019-го года. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы понять – учителя должны заниматься только прямыми функциональными обязанностями. За подобные нарушения уже наказано порядка двух сотен руководителей, начиная от привлечения к дисциплинарной и административной ответственности и заканчивая увольнением, - написал глава ведомства.

Департамент по обеспечению качества в сфере образования Семея начал административное дело, проводится проверка. В случае подтверждения причастности заместителя акима города, он и иные лица будут привлечены к административной ответственности.

- Мы также обратимся в Агентство по делам государственной службы для принятия необходимых мер. Также к ответственности должна быть привлечена и руководитель отдела образования города, - заключил министр.

