  • По данным РГП "Казгидромет", в Уральске синоптики прогнозируют днём переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +15..+17, ночью похолодает до +8..+10. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау - дождь. Днём ожидается +14..+16 градусов, ночью +10..+12 градусов. Ветер юго-восточный до 11 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём воздух прогреется до +17..+19 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау прогнозируются дожди. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
