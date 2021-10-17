Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, ученицы девятого класса отпросились с уроков пораньше и пошли гулять в парк. Но по дороге решили прогуляться по Площади первого Президента , где разукрасили скамейки. – Тем самым девочки нарушили правила благоустройство населенных пунктов. Полицейские установили нарушительниц по видеозаписи и составили административные протокола по статье 435 КоАП РК "Хулиганство, совершенное несовершеннолетними" в отношении родителей. Также законным представителям вместе с детьми пришлось отмывать испорченную скамейку. Департамент полиции настоятельно просит всех жителей города бережно относиться к элементам благоустройства города. А также предупреждает, что за противоправные деяния совершенные несовершеннолетними ответственность возлагается на их законных представителей и рекомендует родителям уделять повышенное внимание воспитанию подростков, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.