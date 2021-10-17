Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала дочь пострадавшего мужчины Ольга Смолярова, авария произошла вечером 11 октября по улице Чкалова, недалеко от поселка Желаево. Ее отец 50-летниРашид Ибрашев ехал на велосипеде, когда его сбил другой велосипедист. – Второй мужчина ехал на большой скорости, он спортсмен, утверждает, что отец внезапно выехал из кустов. При этом его показания меняются. Нам нужно найти свидетелей, которые видели этот момент. Авария произошла около 19.30. Может кто-то видел момент столкновения, может у кого-то есть видео. Второй велосипедист написал заявление на возмещение ущерба. Мы написали встречное заявление, - говорит женщина. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что Рашид Ибрашев поступил 11 октября, ему экстренно провели операцию по трепанации черепа. – У мужчины открытая черепно-мозговая травма. перелом височно-теменной кости справа, эпидуральная гематома. В настоящий момент состояние тяжёлое, находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, - сообщили в облздраве. В пресс-службе департамента полиции ЗКО обещали прокомментировать ДТП позже. Родственники Рашида Ибрашева просят всех, кто стал свидетелем аварии связаться с ними по телефону 8 747 887 38 53. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.