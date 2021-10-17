"Хочу мотивировать людей". Парень без рук из Атырау хочет стать киберспортсменом
17-летний Адлет Курмангалиев из Атырау занимается киберспортом и спортом без рук, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Адлет родился в поселке Алгабас Атырауской области. В 10 лет мальчик потерял руки из-за несчастного случая.
– Меня ударило током, когда мы играли на подстанции. Там не было ограждений, мы были детьми, не понимали опасности. Я перенес 12 операций, реабилитации за рубежом, постоянное лечение, не выходил из больниц. У меня полностью отсутствует левая рука и сохранилась часть правой руки, - рассказал Адлет.
Адлет окончил школу, обучаясь дома. Сейчас молодой человек учится на третьем курсе колледжа на программиста.
– Меня часто посещали мысли о суициде. Постоянно был в депрессии из-за вечных больниц, лечения, других проблем со здоровьем. Я начал играть языком в телефоне. Потом мне купили ноутбук. Тогда я начал видеть смысл в жизни, в интернете, в играх, в программировании. Начал ходить на плавание. Сейчас приноровился делать все сам, хожу в бассейн, ем, закрываю дверь ключом, снимаю на телефон, езжу на автобусе, - поделился парень.
Адлет снимает видео для TikTok и делится на своей странице жизненными историями. На его странице 85 тысяч подписчиков.
– С 2016 года я начал ходить на плавание, но из-за операций и воспаления уха пропускаю плавание. Недавно был в Нур-Султане на соревнованиях по параплаванию. Занимал два раза третье место, один раз взял серебро. Сейчас меня записали на чемпионат Азии среди молодежи. Можно забрать столько медалей, существует столько видов плавания. Но я не хочу заниматься только одним делом. Хочу пробовать себя во всем, чем смогу заниматься, - рассказал подросток.
В феврале этого года Адлет начал играть в популярную компьютерную игру Counter-Strike.
– В 2018 году я увидел человека, который тоже играл ногами. Меня тогда это заинтересовало. Но в Алгабасе не было возможности играть, так как там не было интернета. В этом году я попросил маму взять в рассрочку компьютер и все необходимое для него. Сейчас мама арендует квартиру в Атырау ради меня, ради моего увлечения, чтобы можно было подключаться к хорошему интернету. Я хотел что-то делать, хотел как-то играть. Попробовал играть ногами, получилось. Сейчас я играю наравне с обычными людьми. Левой ногой нажимаю на клавиатуру, правой - управляю мышью под столом, - рассказал подросток.
Адлет ведет трансляции своих игр на популярной среди геймеров платформе Twitch. Там на его канал подписаны чуть больше 2 тысяч человек.
– Когда люди узнают, что я играю так ногами, они не могут в это поверить. Это непередаваемо. Мне очень приятно получать теплые слова поддержки и хорошую реакцию от людей, - поделился он.
В будущем подросток планирует принять участие в нескольких турнирах по киберспорту. Помимо плавания и киберспорта, Адлет активно учит английский язык.
– Мне часто пишут иностранцы, я хочу их понимать. Чтобы выходить на международный уровень, надо учить язык. Сейчас стримы дают мне смысл жить. Я чувствую, что кому-то нужен и кому-то интересен. Я считаю себя уникальным человеком, не хочу вызывать жалость. Хочу мотивировать людей, чтобы ценили то, что имеют, - заключил Адлет.
