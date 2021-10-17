Карта будет предназначена для социально-уязвимых слоев населения и только для скидок "на определенные продукты питания", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Карту для покупки продуктов питания со скидкой планируют ввести в супермаркете Уральска Аким области Гали Искалиев проинспектировал цены в гипермаркетах Уральска, посетив крупные торговые объекты: «Анвар», «Алтындар» и «Дина». Как сообщает пресс-служба акимата ЗКО, главной целью объезда стал анализ ценообразования на прилавках и исключение лишних звеньев в цепи доставок продукций до конечного покупателя. Руководители торговых объектов отмечают, что поставщики продукций, являясь частными предпринимателями, поставляют товары с местного оптового рынка без НДС. Поэтому супермаркеты вынуждены закладывать эти 12% в цены реализуемых товаров. Также отмечена высокая стоимость фитосанитарных справок для импортируемых продуктов. На каждую партию одного и того же товара выдается отдельная фитосанитарная справка.
- В супермаркете «Алтындар» планируется ввести карточную систему для социально-уязвимых слоев населения, в которой будет предусмотрена скидка на определенные продукты питания. Данная система будет разработана совместно с областным управлением цифровизации. В гипермаркете «Дина» отметили необходимость ввода дополнительно маршрута до самого торгового объекта. На сегодняшний день до гипермаркета можно доехать только на 39-м маршруте. Акиму области рассказали, что цены на некоторые виды поставляемых продуктов, к примеру, из Российской Федерации в Уральск выше чем в такой же гипермаркет находящийся в г. Актау. В этой связи будет проведения работа совместно с гипермаркетом и крупным оптовыми поставщиками по выяснению причин образования высоких цен при меньшем расстоянии для поставок, - сообщается на странице акимата в Facebook.
Для дальнейшего анализа ситуации с посещенных объектов будет собрана полная информация о поставщиках, происхождении продуктов, а также о самых популярных непродовольственных товарах, таких как стиральные порошки, предметы личной гигиены. В беседах с руководителями супермаркетов аким области особо отметил, что продукция казахстанского производства должна находится на самых видных местах и полках. Напомним, в ЗКО подорожали овощи, хлеб и макаронные изделия, а также яйца. Рост цен связывают с низким урожаем, подорожанием зерна и ГСМ. Подорожание яиц произошло из-за удорожания кормов и отказ государства от выплаты субсидий производителям данного продукта.