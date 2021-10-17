- В супермаркете «Алтындар» планируется ввести карточную систему для социально-уязвимых слоев населения, в которой будет предусмотрена скидка на определенные продукты питания. Данная система будет разработана совместно с областным управлением цифровизации. В гипермаркете «Дина» отметили необходимость ввода дополнительно маршрута до самого торгового объекта. На сегодняшний день до гипермаркета можно доехать только на 39-м маршруте. Акиму области рассказали, что цены на некоторые виды поставляемых продуктов, к примеру, из Российской Федерации в Уральск выше чем в такой же гипермаркет находящийся в г. Актау. В этой связи будет проведения работа совместно с гипермаркетом и крупным оптовыми поставщиками по выяснению причин образования высоких цен при меньшем расстоянии для поставок, - сообщается на странице акимата в Facebook.Для дальнейшего анализа ситуации с посещенных объектов будет собрана полная информация о поставщиках, происхождении продуктов, а также о самых популярных непродовольственных товарах, таких как стиральные порошки, предметы личной гигиены. В беседах с руководителями супермаркетов аким области особо отметил, что продукция казахстанского производства должна находится на самых видных местах и полках. Напомним, в ЗКО подорожали овощи, хлеб и макаронные изделия, а также яйца. Рост цен связывают с низким урожаем, подорожанием зерна и ГСМ. Подорожание яиц произошло из-за удорожания кормов и отказ государства от выплаты субсидий производителям данного продукта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
