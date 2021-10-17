С 2022 года в Казахстане на смену кооперативам собственников квартир придут объединения собственников имущества и простые товарищества. Это означает, что уже сейчас жильцы должны выбрать новую форму управления домами. В Аксае насчитывается более 150 многоэтажных домов и 14 действующих КСК. В микрорайонах, где есть девяти- и пятиэтажные дома, а также в старой части города, где двух- и четырёхэтажные дома, с жильцами провели собрания по разъяснению грядущих новшеств. Организаторами выступил отдел жилищной инспекции Бурлинского района. По словам руководителя отдела Серика Адлялиева, сейчас в Аксае зарегистрировано два ОСИ (дома №1 и №2 в пятом микрорайоне) и 33 ПТ. Ещё два дома в пятом и десятом микрорайонах оформляют документы. Как отметил Серик Адлялиев, выбирать форму управления, такую как ОСИ, жильцы дома должны на общем собрании, которое созывается инициативной группой, и в которую входит не менее 10% собственников квартир и помещений. О проведении собрания жильцы уведомляются за десять дней. Если по каким-либо причинам собрание провести невозможно, то тогда организуется письменный опрос. Также участники собрания должны избрать членов совета дома не менее трёх человек из числа собственников квартир. Для создания ОСИ необходимо большинство голосов непосредственно принявших участие в голосовании. Собрание или письменный опрос правомочно принимать решение, если в нём приняло участие 51% от собственников квартир. Председателем ОСИ, которого избирают на один год, может стать любой собственник квартиры или помещения. Содержание председателя, так же как услуги бухгалтера, оплачивается за счёт ежемесячных взносов жильцов. Соответственно, при ОСИ платежи будут выше. Но это как примет собрание. При ОСИ обслуживание домов будет производить сервисная компания, с которой для этого надо заключить договор. Что же касается создания простого товарищества (ПТ), то здесь не нужно регистрироваться в юстиции, достаточно доверенному лицу, который в дальнейшем будет работать с сервисной компанией, получить доверенности от жильцов (заверенные у нотариуса), встать на учёт в местных исполнительных органах, предоставив копию протокола собрания жильцов и копию договора о совместной деятельности. Как считают в районной жилищной инспекции, ПТ больше подойдет для домов на 8-10 квартир, чем для многоэтажек. Между тем жильцы многоэтажных домов не спешат создавать ОСИ и ПТ. Более того, если раньше люди жаловались на КСК, и на отсутствие видимой их работы, то теперь, когда вопрос встал о создании новой формы управления домами, выяснилось, что КСК как раз работают хорошо. И в принципе собственники квартир не имеют к ним претензий. Но, как говорит руководитель отдела жилищной инспекции Серик Адлялиев, как бы хорошо не работали КСК, их однозначно ждёт реорганизация. И уже сейчас кооперативы должны задуматься о том, как они будут работать дальше. Скорее всего, они переквалифицируются в сервисные компании, тем более, что законом это не запрещено. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.