– Однако стражи порядка предупредили его об уголовной ответственности за дачу взятки и потребовали, чтобы тот проехал вместе с ними в медицинский центр для прохождения медицинского освидетельствования. Тогда Асланбек Мажитов вытащил из карманы две купюры в пять тысяч тенге и положил в кармашек под магнитолой служебного авто. Полицейские немедленно сообщили об этом в соответствующие органы, - говорится в материалах дела.Сам Асланбек Мажитов вину свою признал, заявил, что раскаивается, однако от дачи показаний отказался. Так приговором суда, Асланбек Мажитов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 367 УК РК "Дача взятки" и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 225 тысяч тенге. Штраф он должен будет оплатить в течение месяца. В противном случае его ограничат либо лишат свободы. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Вокзалдарда мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдеу қызметі іске қосылады
Теміржол вокзалдарында мүгедектігі бар адамдарды мамандар сүйелдеп, көліктен вагонға дейін, вокзалдың ішінде жүріп-тұруына көмектеспек.
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.