14 октября в Уральском городском суде вынесли приговор в отношении 24-летнего Асланбека Мажитова, который обвинялся по статье 367 УК РК "Дача взятки". Из материалов дела следует, что 22 августа около 4:00 ранее лишенный водительских прав за пьяную езду Асланбек Мажитов вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. По улице Физкультурная его остановили сотрудники полиции. Для того, чтобы уйти от ответственности мужчина вытащил из кармана купюру в пять тысяч тенге и показал полицейскому.
– Однако стражи порядка предупредили его об уголовной ответственности за дачу взятки и потребовали, чтобы тот проехал вместе с ними в медицинский центр для прохождения медицинского освидетельствования. Тогда Асланбек Мажитов вытащил из карманы две купюры в пять тысяч тенге и положил в кармашек под магнитолой служебного авто. Полицейские немедленно сообщили об этом в соответствующие органы, - говорится в материалах дела.
Сам Асланбек Мажитов вину свою признал, заявил, что раскаивается, однако от дачи показаний отказался. Так приговором суда,  Асланбек Мажитов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 367 УК РК "Дача взятки" и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 225 тысяч тенге. Штраф он должен будет оплатить в течение месяца. В противном случае его ограничат либо лишат свободы. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней.  