При этом на западе Казахстана сохранится теплая погода без осадков. Погода на 27 октября По данным РГП "Казгидромет", 17 сентября на жителей западного Казахстана ожидает облачная погода без осадков.  
  • В Уральске синоптики прогнозируют днём переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +15..+17, ночью похолодает до +1..+4.  Скорость ветра может достигать 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём ожидается +18..+20 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём воздух прогреется до +17..+19 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов, дождь. Ветер юго-восточный до 8 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +21..+23 градусов, ночью опустятся до +11..+13 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
