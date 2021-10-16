Когда кража вскрылась, проводник оказывал «активную помощь» полицейским, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay

Телефона лишился 45-летний житель Акмолинской области. Мужчина ехал в поезде сообщением Нур-Султан - Уральск. Изрядно выпив алкогольные напитки, он крепко заснул и не заметил, что кто-то вытащил из-под подушки его смартфон. Как оказалось, воспользоваться «слабостью» пассажира решил проводник.

- Ущерб составил почти 100 тысяч тенге. Проводник вагона в ходе первоначальных поисковых действий оказывал «активную помощь» стражам порядка. В ходе досудебного расследования потерпевший примирился с проводником, так как последний вернул украденный телефон, - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

Уголовное дело прекратили, но перевозчику направили представление о привлечении предприимчивого сотрудника к дисциплинарной ответственности.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.