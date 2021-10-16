Их установят в местах массового скопления людей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов на встрече с журналистами сообщил, что в городе установят кнопки SOS.

- Сейчас идёт конкурсная работа, будут объявлены государственные закупки. Любой желающий сможет сообщить через кнопку о правонарушении. Я думаю, это даст хороший эффект, - сказал Таймерденов

На первом этапе установят 30 кнопок в местах массового скопления людей.

В начале января МВД сообщило, что на улицах Казахстана установят кнопки экстренного вызова полиции. Через SOS можно экстренно связаться с диспетчером, сообщить о правонарушении и вызвать наряд полиции.

