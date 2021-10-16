При этом мужчина уже принес публичные извинения, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". На видео попало неадекватное поведение мужчины в школьном дворе в Уральске Скриншот с видео В редакцию "МГ" очевидцы прислали видеоролик, на котором запечатлено, как мужчина в школьном дворе шатаясь, пьет некий напиток. Затем он демонстративно выливает его и выкидывает там же бутылку. Покинув двор, он начинает бежать, хватает первого попавшего школьника за рюкзак, тут же отпускает и уходит. Позже выяснилось, что мужчина был пьян. Он приставал к прохожим, разбрасывал мусор, а после раскаялся в содеянном и публично извинился. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что он был арестован на 20 суток. - Административным судом рассмотрен материал по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство" и 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения". За совершение мелкого хулиганства ему назначили наказание в виде ареста на 15 суток, за распитие спиртных напитков в общественном месте - 5 суток ареста, - пояснили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.