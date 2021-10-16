– Если пассажиры будут платить картами, с помощью QR-кодов или приложения, то проезд для них будет обходиться в 80 тенге, а если наличными - то 150 тенге. Для детей от 7 до 15 лет проезд будет обходиться в 70 тенге. Это делается для того, чтобы люди активнее перешли на электронную систему оплаты за проезд. Дифференцированный тариф планируем внедрить в течение октября, - отметил 16 сентября Жандос Дуйсенгалиев.Большинство уральцев хоть и восприняли эту новость без воодушевления, но все же начали постепенно переходить на электронную систему оплаты за проезд. Оно и ясно, 150 тенге наличными или 80 тенге безналичными - разница большая. – Людям свойственно воспринимать новшество с опаской, отсюда и возмущения были. Лично я думаю, что это удобно, не возишься с мелочью, не ждешь сдачу, особенно по утрам, когда в салонах автобуса во время часа-пик творится хаос. Достал карту, приложил к планшету и все, - говорит студент вуза Асанали. Однако следом начали возмущаться кондукторы, которые пожаловались, что система плохо продумана и часто просто-напросто "подвисает". Кондуктор одного из городских маршрутов Алла (имя изменено по просьбе женщины - прим. автора) говорит, что у нее ежедневно возникают проблемы с подключением к сервису. Планшеты часто зависают, не считывают карты оплаты, а валидаторы регулярно выходят из строя и требуют перезагрузки. – Мы не раз жаловались руководству и разработчикам Smartqala, но бесполезно. У них на все один ответ: "перезагрузите" или "мы свяжемся с вами позднее", а дальше тишина. У них рабочий день начинается с 8:00, а у нас - с 6:00 и кому мы должны жаловаться? С одной стороны зависший планшет, с другой стороны - возмущенные пассажиры. Как нам работать? - говорит женщина. Между тем заместитель директора компании SmartQala Болат Жамашов отметил, что система электронного билетирования была впервые запущена три года назад в Атырау, также внедряется в городах Семей, Павлодар, Экибастуз, Актобе. А в выходе из строя системы обвинил самих кондукторов. – Кондукторы сами специально отключают систему, чтобы не фиксировалось истинное количество пассажиропотока. Таким образом они хотят часть выручки присвоить себе. Система работает без сбоя. Были два случая, когда планшет не заработал, но тогда мы его заменили, во втором случае терминал просто уронили и разбили. Сейчас многих кондукторов начинают увольнять, и наверное, они таким образом хотят как-то изменить ситуацию. В городе у меня работает мобильная группа, которая в течение 15 минут может приехать и устранить неполадки, - говорит Болат Жамашов. По его словам, установка системы электронного билетирования завершена, а это значит, что на днях будет вынесено решение о введении дифференцированного тарифа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
