Они утверждают, что система часто "зависает", что вызывает негативную реакцию у пассажиров, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Новая система оплаты проезда в уральских автобусах. Как это будет работать С 17 июня в автобусах Уральска начали вводить систему электронной оплаты за проезд. Пассажиры начали оплачивать проезд при помощи приложения Avtobys и транспортных карт. В городском акимате тогда сообщили, что новшество вводится, во-первых, для удобства горожан, во-вторых, для прозрачности. А 16 сентября депутаты городского маслихата одобрили проект введения дифференцированного тарифа. Другими словами, платить за проезд можно будет любым способом: наличными и безналичными, однако стоимость проезда будет значительно отличаться друг от друга.
– Если пассажиры будут платить картами, с помощью QR-кодов или приложения, то проезд для них будет обходиться в 80 тенге, а если наличными - то 150 тенге. Для детей от 7 до 15 лет проезд будет обходиться в 70 тенге. Это делается для того, чтобы люди активнее перешли на электронную систему оплаты за проезд. Дифференцированный тариф планируем внедрить в течение октября, - отметил 16 сентября Жандос Дуйсенгалиев.
Большинство уральцев хоть и восприняли эту новость без воодушевления, но все же начали постепенно переходить на электронную систему оплаты за проезд. Оно и ясно, 150 тенге наличными или 80 тенге безналичными - разница большая. – Людям свойственно воспринимать новшество с опаской, отсюда и возмущения были. Лично я думаю, что это удобно, не возишься с мелочью, не ждешь сдачу, особенно по утрам, когда в салонах автобуса во время часа-пик творится хаос. Достал карту, приложил к планшету и все, - говорит студент вуза Асанали. Однако следом начали возмущаться кондукторы, которые пожаловались, что система плохо продумана и часто просто-напросто "подвисает". Кондуктор одного из городских маршрутов Алла (имя изменено по просьбе женщины - прим. автора) говорит, что у нее ежедневно возникают проблемы с подключением к сервису. Планшеты часто зависают, не считывают карты оплаты, а валидаторы регулярно выходят из строя и требуют перезагрузки. – Мы не раз жаловались руководству и разработчикам Smartqala, но бесполезно. У них на все один ответ: "перезагрузите" или "мы свяжемся с вами позднее", а дальше тишина. У них рабочий день начинается с 8:00, а у нас - с 6:00 и кому мы должны жаловаться? С одной стороны зависший планшет, с другой стороны - возмущенные пассажиры. Как нам работать? - говорит женщина. Между тем заместитель директора компании SmartQala Болат Жамашов отметил, что система электронного билетирования была впервые запущена три года назад в Атырау, также внедряется в городах Семей, Павлодар, Экибастуз, Актобе. А в выходе из строя системы обвинил самих кондукторов. – Кондукторы сами специально отключают систему, чтобы не фиксировалось истинное количество пассажиропотока. Таким образом они хотят часть выручки присвоить себе. Система работает без сбоя. Были два случая, когда планшет не заработал, но тогда мы его заменили, во втором случае терминал просто уронили и разбили. Сейчас многих кондукторов начинают увольнять, и наверное, они таким образом хотят как-то изменить ситуацию. В городе у меня работает мобильная группа, которая в течение 15 минут может приехать и устранить неполадки, - говорит Болат Жамашов. По его словам, установка системы электронного билетирования завершена, а это значит, что на днях будет вынесено решение о введении дифференцированного тарифа.    