С начала года с казахстанских дорог пропали 36 дорожных знака, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В «Казахавтодор» рассказали, что с начала года граждане украли дорожных сооружений на 60 миллионов тенге. Чаще всего их похищают жители сёл близ дорог, которые используют краденное в хозяйстве.

- Наиболее распространенными из них являются он, кривбрусы, решетчатые ограждения от скота, снежные щиты, знаки ограничения скорости и даже мусорные баки на автопавильонах. С начала года похищено 1 056 погонных метров криволинейных брусьев, 2 000 метров решетчатых ограждений, 1 270 штук снежногозащитных щитов, 34 дорожных знаков и указателей знаков, 36 опор дорожных знаков, - сообщили в компании.

Наибольшее количество краж на дорогах зафиксировано в Жамбылской области.

В «Казахавтодор» просят казахстанцев проявить гражданскую активность и своевременно сообщать о фактах дорожных кражах.