Фото с сайта pexels.com Не выливайте воду после варки пасты, достаточно разбавить ею приготовленный томатный соус. Также этой водой можно поливать пасту смешанную с сырным соусом, тогда он приобретет связанность и гладкость. Жидкость отлично сочетается со сливочным и оливковым маслом. Если из воды после варки макарон замесить тесто, то оно получится очень мягким и воздушным, так как жидкость насыщена крахмалом. Также ею заливают бобовые культуры и оставляют настаиваться на ночь. На следующий день отварите горох или фасоль, они будут гораздо нежнее. Из ценной воды также получится вкусный суп-пюре. Стоит добавить в такую воду овощи и довести начатое дело до конца. Стоит отметить, что крахмалистая воды очень полезна для волос и кожи. Перед мытьем головы ополосните их жидкостью после варки макарон и сделайте массаж головы. Жидкость залечит поврежденные волосы и придаст им дополнительный объем и блеск. Косметологи рекомендуют делать ванночки из чудо-жидкости. Необходимо добавить немного морской соли и подержать руки 15 минут. Затем нанести увлажняющий крем и ваша кожа станет как у младенца, а от отеков не останется и следа. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.