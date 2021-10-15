Некоторые продукты действуют на наш организм подобно снотворному, после употребления которых очень хочется вздремнуть

Изображение с сайта Pixabay

В медицине существует такое понятие как «пищевая кома», это состояние считается абсолютно нормальной реакцией организма на приём пищи. Ведь многих людей после хорошего обеда или ужина начинает клонить ко сну. Ведь в некоторых продуктах содержится гормон мелатонин, который вызывает сонливость, человек чувствует себя уставшим. Особенно это касается продуктов, в которых содержатся белки и углеводы.

К примеру, в стакане теплого молоко много белков и углеводов, после его приема повышается мелатонин и вы захотели поспать. Такой же эффект может быть вызван после употребления куриных яиц, сыра, сыра, курицы, орехов, семян тыквы и кунжута, шпината, морской рыбы, продуктов из сои. Углеводы больше всего содержатся в макаронах, рисе, кукурузе, в белом хлебе и крекерах, тортах, пирожных, печеньях, сладких напитках.

Ко сну может клонить и после переедания, ведь в крови повышается уровень глюкозы, которая понижает активность гормона орексина, контролирующего энергетический баланс.

Что же делать? Во-первых, забудьте о кофе, чае или энергетике. Да, в них содержится кофеин, который на короткий промежуток времени поможет избавиться от чувства сонливости. Но спустя некоторое время вы снова захотите спать.

Во-вторых, старайтесь есть мало, но часто. Дробное питание не допустит скачков глюкозы. В-третьих, не ешьте продукты, в которых содержатся углеводы и тритофан, пейте побольше чистой воды. В-четвертых, старайтесь чаще гулять на свежем воздухе. Вентиляция легких поможет сохранить бодрость.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.