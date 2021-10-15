Под влиянием обширного антициклона на болей части территории страны 16 октября сохраняется погода без осадков. Погода на 3 октября Лишь на западе, северо-западе республики с ложбиной циклона ожидается дождь. На севере, востоке страны ожидается – туман.
  • В Уральске синоптики прогнозируют днём переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +14..+16, ночью похолодает до +2..+4. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём ожидается +18..+20 градусов, ночью +6..+8 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём воздух прогреется до +13..+15 градусов. Ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +20..+22 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.
