Подозреваемая ранее неоднократно привлекалась к ответственности за кражи, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Кража произошла в одной из столовых города и попала на камеру видеонаблюдения. В полицию обратился управляющий общепита, сообщает Polisia.kz.

- По подозрению в совершении кражи выявлена 40-летняя жительница города. Установлено, что женщина зашла в столовую. При разговоре с администратором обратила внимание на установленный короб для сбора денежных средств. Воспользовавшись тем обстоятельством, что за её действиями никто не наблюдает, совершила хищение наличных, – рассказал заместитель начальника управления полиции Алмалинского района Владимир Решетников.

Стражи порядка начали расследование. Они отметили, что женщина неоднократно привлекалась к ответственности за аналогичные преступления.

