Ребёнку отбили печень и нанесли серьёзную травму головы, сообщает телеканал КТК.

Иллюстративное фото из архива "МГ"

10-летний мальчик скончался в Туркестане. Гульнар Маханова воспитывала внука после гибели сына. По словам женщины, мальчику после прихода со школы восьмого октября стало плохо. Несмотря на ломоту в теле, Рамазан пошёл в школу в понедельник. Домой он вернулся совсем ослабшим.

– Его избили в школьном туалете. Врачи потом сказали, что была серьёзная травма головы. Кровь застыла, а после произошло защемление вен. Помимо этого, ему отбили печень. Позже родители стали говорить, что, оказывается, в школе у детей вымогают деньги. В классе есть некий мальчик, который называет себя атаманом, - говорит Гульнар Маханова.

Директор гимназии уверяет, что в стенах его школы такого случится не могло.

- Никакого избиения не было. Но слухи, конечно, ходят. Мы уже переговорили со всеми родителями. Да, были жалобы с их стороны. Но только в отношении классного руководителя. Просили заменить её на более строгого учителя. Больше ничего, - заявил Уалихан Бесимбаев, директор школы-гимназии №18 имени Ж. Едилбаева.

Школа оснащена камерами видеонаблюдения. Но почему-то именно в тот роковой день вышла из строя камера, которая охватывает вход в туалет.

– В данное время по факту проводится проверка сотрудниками управления полиции города Туркестана. Назначен ряд экспертиз. По результатам экспертизы будет принято решение в рамках законов РК, - сухо прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.

Тем временем Гульнар Маханова уверена, что школьная администрация многое не договаривает и намерена найти виновником смерти её внука.

