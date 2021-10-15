В ходе поездки были презентованы инвестиционный потенциал, преимущества ЗКО, проекты, которые требуют вложения инвестиций с целью развития приоритетных секторов экономики. Также были организованы встречи в формате В2В представителей деловой делегации Республики Казахстан с руководителями компаний Республики Башкортостан для налаживания более тесного сотрудничества. Рабочая поездка делегации совпала с праздником – Днем Республики Башкортостан. По этому случаю глава Башкортостана Радий Хабиров, делегация Казахстана и члены республиканского правительства приняли участие в церемонии возложения цветов к памятникам Салавату Юлаеву и поэту, видному общественному деятелю Шайхзаде Бабичу. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних торгово-экономических связей между Башкортостаном и регионами Казахстана. Так, казахстанские компании готовы расширить номенклатуру экспорта на сумму $27,2 млн. по поставкам 80 обработанных товаров в различных отраслях. – В состав нашей делегации вошли представители бизнеса, которые заинтересованы в реализации новых проектов. Будем развивать промышленную и торговую кооперацию между странами, регионами и предприятиями, – сказал министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов. Бахыт Султанов и премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров подписали Дорожную карту по развитию сотрудничества между Республикой Казахстан и Правительством Республики Башкортостан Российской Федерации на 2022-2024 годы. Дорожная карта предусматривает реализацию более 60 конкретных мер, направленных на развитие всестороннего взаимодействия. Большой акцент в документе сделан на мерах по увеличению взаимного товарооборота. Кроме того, достигнуты договоренности о реализации проектов в областях промышленности и энергетики, инноваций и новых технологий, а также углубления сотрудничества в области сельского хозяйства. Состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании в области создания и развития центра торгово-экономического сотрудничества с Республикой Башкортостан на территории Республики Казахстан между МТИ РК, акиматом Западно-Казахстанской области и Правительством Республики Башкортостан. Согласно Меморандуму подписанты будут содействовать процессу создания и развития центров торгово-экономического сотрудничества на территории Республики Казахстан и транспортно-логистических хабов на территории Башкортостана. Стоит отметить, что стороны договорились рассмотреть территорию нашей области в качестве предлагаемого местонахождения центра торгово-экономического сотрудничества на территории Казахстана. На сегодняшний день в ЗКО прорабатывается создание торгово-промышленного хаба «Евразия», расположенного в максимальной близости к крупнейшим региональным рынкам ЕАЭС. ЗКО граничит с пятью областями России и двумя областями Казахстана. В макрорегионе имеются сотни производственных предприятий в сфере нефтегазовой отрасли, АПК, включая мясной кластер, машиностроения, строительной индустрии. Предполагается, что хаб «Евразия» будет интересен производственным компаниям, рассматривающим возможность локализации своих производств и выбирающих наиболее привлекательную и выгодную с точки зрения логистики и налоговых преференций индустриально-промышленную зону. Данная площадка будет позиционироваться как международная промышленная зона на территории ЕАЭС. По инициативе торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации также состоялось подписание Дорожной карты сотрудничества между городами Уральск и Стерлитамак. Кроме того, при содействии Министерства торговли и интеграции и Торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации подписано Соглашение между ТОО MCC Trade и Агропарк «ЕврАзия» о намерениях в реализации инвестиционного проекта создания оптово-распределительного центра между ТОО «Экофрут» и ООО «ЕврАзия». По итогам проведённых встреч с крупными региональными ритейлерами и девелоперами стороны договорились рассмотреть пути расширения сотрудничества по вопросам интеграции товаропроводящей системы РК в рамках реализуемых на территории Башкортостана проектов по созданию логистических центров.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.