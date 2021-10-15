Алексей Цой ответил на вопрос, можно ли получить бустерную дозу той же вакцины, которой человек получал ранее, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

13 октября в Казахстане принято решение по ревакцинации граждан. Согласно подходу Минздрава, введение бустерной дозы рекомендуется через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации. Правда вакцины рекомендуются не идентичные.

- Возможно идентичными вакцинами продолжать ревакцинацию, которыми были до этого. Возможно это будет компонент не «Спутник V», потому что это разнодозные вакцинация. У нас в правилах предусмотрено, что это будут вакцины, идентичные по первой и второй дозе. На выходе уже есть «Спутник Лайт», производство которого уже освоено и в ближайшее время появится, - сказал министр здравоохранения.

Бустерная доза в паспорте вакцинации указываться будет.

11 октября ВОЗ дала свои рекомендации по ревакцинации. Эксперты организации считают, что дополнительная прививка должна быть предложена людям с иммунодефицитом и лицам старше 60 лет, которые привились препаратами Sinovac или Sinopharm.

