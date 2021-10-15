Валит дым, дети бегут в панике: актюбинцев напугало снятое в школе видео
Горячий туман, которым в актюбинской школе травили мошек, распространился по зданию и напугал детей, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Видео, на кадрах которого из окон верхнего этажа школы валит туман или дым, а также слышны крики, распространили 15 октября в актюбинских пабликах.
- В школе №9 во время уроков начали травить мышей или тараканов, дым и ядовитый пар поднялся на все этажи, дети в панике начали истерить… дым начал резать горло, разве можно допускать, чтобы во время занятий подвергали детей отравлению… Дым ядовитый шел из всех окон, и травили прям во время уроков, что теперь будет отвечать за интоксикацию детей? - было написано под видео.
В департаменте санэпидконтроля области сообщили, что предписания по поводу дезинсекционных работ против мошек школе №9 не давали. Случаев отравления среди детей нет. Дезинсекцию против мошек проводили в подвале школы во время занятий, в то время как при таких работах в помещениях никого не должно быть (кроме тех, кто травит).
- Работы в школе проводила организация, с которой был заключен договор. Директор школы №9 получила строгое дисциплинарное взыскание за то, что дезинфекцию проводили во время занятий, - сказали в городском управлении образования. - Работу проводило медицинское учреждение "Служба дезинфекции". Из этой организации сообщили: в школе №9 применили метод обработки – горячий туман, препарат К-Отрин 50 инстектицид, который применяется для профилактической дезинфекции против тараканов, мух и комаров.
С самого начала учебный год у актюбинских школьников не задался. Первого и второго сентября сразу несколько школ Актобе были "заминированы". Шестого сентября "бомбу заложили" ещё в одну школу. Занятия отменили, бомбу, к счастью, не нашли, но и лжетеррористов тоже.
Азамат АКЫЛ
