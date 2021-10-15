При проведении первоначальных следственных действии пассажир Mercedes утверждал, что он был за рулем, а владелец сидел на пассажирском сидении, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Два человека погибли в жутком ДТП в Уральске Авария произошла девятого октября близ остановки Вторая база. Столкнулись два авто: Mercedes и Lada. На месте погибли водитель и пассажир Lada - мужчина 1985 года рождения и женщина 2000 года рождения. Позже появилось видео смертельного ДТП. Наркологическое исследование водителя и пассажира Mercedes показало, что они были трезвые. Несмотря на это, депутаты возмутились, что водитель Mercedes на свободе. Однако сейчас выяснилось, что водитель и пассажир Mercedes пытались запутать следствие.
- При проведении первоначальных следственных действии, пассажир Mercedes утверждал, что он якобы был за рулем, а владелец авто был пассажиром. После следственных действии было установлено, что автомашиной управлял сам владелец, что подтверждается его чистосердечным признанием, - отметили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
Кроме этого, ведомство дополнительно начало досудебное расследование по факту дачи заведомо ложных показании. Назначен ряд судебных экспертиз. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.