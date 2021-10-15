- Закрыто 90 инфекционных коек в Кумыске, 30 – в Чингирлауской и 8 в Теректинской районной больницах. А также 100 карантинных коек в «Ивушке», - отметил исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков.

- Первым компонентом привито более 228 тысяч человек, полный курс вакцинации прошли более 206 тысяч человек. Хотя по области за последние недели отмечается снижение уровня заболеваемости на 18 процентов, течение болезни имеет более агрессивный характер. Высок процент поражения легких и ускорен переход в тяжелую форму, особенно у лиц из группы риска, - сообщил Арман Калибеков.

- С начала октября зарегистрировано 135 случаев заболевания среди учеников и 31 случай среди учителей школ. Также 8 случаев среди студентов средних и 8 среди студентов высших учебных заведений. Вынесено 10 постановлений о переводе учеников и учителей на домашний карантин в 11 классах восьми школ, - отметил он.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, в области на сегодняшний день функционируют 16 инфекционных стационаров на 931 койку. Их заполняемость составляет ниже 30 процентов. В связи со спадом уровня заболеваемости закрыто 128 инфекционных и 100 карантинных коек.Сейчас в стационарах от КВИ лечатся 272 пациента, 25 из них находятся в тяжёлом состоянии. Между тем, как отметили на брифинге, на сегодняшний день в регионе имеются три вида вакцин – Спутник V, QazVac и Vero Cell.Главный государственный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев проинформировал, что с первого октября COVID-19 заболели 758 западноказахстанцев.С 10 июня 2021 года наложено 142 штрафа в отношении лиц с «красным» статусом, которые пытались пройти в общественные заведения. Им выписаны штрафы на сумму более 6 миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.