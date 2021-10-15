ДТП произошло в районе остановки Автопарк, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автомобиль снес столб в Уральске. Пострадали две женщины Фото очевидцев Авария произошла сегодня, 15 октября, по улице С. Датова прямо перед ТД "Премиум". Там столкнулись два автомобиля - Lada и Shkoda. Как именно произошло ДТП неизвестно, но иномарка снесла столб. Как выяснилось, в аварии пострадали два человека.
- Вызов поступил в 12:54, в 12:59 на место прибыла машина скорой помощи. Пострадавшие - две женщины. У 27-летней женщины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, параорбитальная гематома справа. У 29-летней пострадавшей также ЗЧМТ, СГМ, закрытый перелом костей носа. Обеих доставили в Областную многопрофильную больницу, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.
От полиции пока комментариев получить не удалось. В ведомстве пообещали прокомментировать ДТП позже. Почти неделю назад в Уральске произошло жуткое ДТП, в котором погибли девушка 21 года и мужчина 35 лет. В полиции заявили, что основные правила дорожного движения нарушил водитель Lada. Позже депутаты возмутились, что виновник аварии не взят под арест. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.