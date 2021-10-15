Площадь возгорания составила 550 гектаров, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пожар на побережье Каспийского моря в Атырау тушат при помощи вертолета (фото) Фото из архива "МГ" Горение камыша на побережье Каспийского моря началось ещё пятого октября в болотистой местности в 60 километрах от посёлка Курмангазы. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, 14 октября в 17:30 пожарным удалось полностью ликвидировать загорание. Пострадавших, по данным спасателей, нет.
– Площадь пожара составила 550 гектаров. С помощью вертолёта с водно-сливным устройством потушено 35 гектаров, личным составом наземным путем ликвидировано 272 гектара, самоликвидировано 243 гектара. Вертолетом АО «Казавиаспас» осуществлялся аэровизуальный осмотр, производилась переброска личного состава и сброс воды водно-сливным устройством на труднодоступные участки загорания. Сброшено более 63 тонн воды, - проинформировали в ДЧС региона.
С огнём боролись 34 человека, а сотрудники акимата Курмангазинкого района организовали им доставку продуктов питания и ГСМ.