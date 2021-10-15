Учителя в Алматы собирают с родителей информацию о прохождении переписи населения

Об этом сообщили родителей учеников нескольких школ города, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот сообщения с просьбой предоставить данные, подтверждающие прохождении переписи населения, опубликовал Telegram-канал БЕСсимптомно.

- В Алматы в нескольких школах учителей заставляют выяснять у родителей информацию о прохождении переписи населения. В министерстве образования и науки назвали это незаконным, - сообщили авторы паблика.

В горотделе образования заверили, что таких поручений не давали.

- Управление образования Алматы поясняет, что со стороны управления руководителям районных отделов образования и директорам школ никаких поручений касательно переписи населения не поступало, - заверяют в ведомстве.

Официальный представитель Бюро национальной статистики и «Национальной переписи населения 2021» Олжас Сайлаубекулы ответил, что со стороны бюро такого рода требовании или запросов не было.

Однако родители школьников уверены, что учителя собирают данные не по собственной инициативе.

Онлайн-перепись населения Казахстана завершится 15 октября. Следом начнётся подомовой обход жителей, который продлится до 30 октября.

