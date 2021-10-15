- Они работают в тестовом режиме. Как вы видите, первая продукция уже пошла, тестируем, проверяем в лаборатории, добиваемся высокого качества, которое нам необходимо. Параллельно на новом производстве обучаем персонал. Немного терпения, думаю через пару месяцев мы будем уже работать на полную мощность, - Крылов.

- Для нас это рывок вперед, мы решили открыть производство и создать что-то новое. В первую очередь, это вклад в экологию, мы готовы сделать генеральную уборку всего нашего края, да и всей республики. Наведем порядок с полиэтиленом и пластиковыми отходами. Также дополнительно откроем рабочие места. Сейчас организовано 40 рабочих мест, планируем удвоить это количество, а потом довести до 150 человек. Производство будет постоянно развиваться, - заверил директор компании.

- Это не предел, потому что мы уже купили принтер, он цветной. Оборудование уникальное, поэтому местные жители смогут закупать не за рубежом упаковочный товар, а приобретать у нас. Здание. в котором расположены производственные цеха, площадью 1 700 квадратных метров. Строили своими силами, у нас есть на это строительная лицензия. Оборудование закуплено в разных местах, в основном всё импортное от мировых брендов. Сырье у нас собственный запас, это ближайшие огромные супермаркеты, полигонный материал и скупаем у граждан. Организована сортировка отходов, наверное, вы заметили по городу стоят мусорные контейнеры для пластика, все мы эти отходы принимаем, - сказал он.

Директор ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» (завод «Пластик») Валерий Крылов рассказал о запуске двух цехов по переработки полиэтилена.К слову, проект реализован при поддержке фонда«Даму».Валерий Крылов отмечает, что стоимость проекта постоянно растет, первоначально составляла 1,5 миллиарда тенге, затем было до финансирование и сейчас сумма составляет - три миллиарда тенге.Стоит отметить, что мощность производства составляет три тысячи тонн в год, но владелец компании говорит, что в планах увеличить до пяти тысяч тонн в год и более.