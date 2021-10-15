– Однако к этому моменту машина уже выехала за пределы города, была разослана ориентировка. Полицейские остановили подозреваемых на 132 километре дороги Атырау - Уральск, недалеко от села Жарсуат Индерского района. В машине находились трое мужчин: жители городов Уральск, Актобе и Шымкент. При досмотре в багажнике был обнаружен полиэтиленовый пакет с двумя миллионами тенге, - рассказали в полиции.По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания, проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступления. Напомним, похожий случай произошел в Атырау восьмого сентября этого года. Тогда из припаркованной возле торгового дома машины похитили шесть миллионов тенге. Преступники разбили окно внедорожника и забрали барсетку с деньгами. При этом владелец авто утверждает, что отсутствовал буквально 20 минут. К слову, это преступление до сих пор остается нераскрытым. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
