Мужчина со своими подельниками заранее следил за жертвой, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 6 млн тенге украли из авто в Атырау Фото из архива "МГ" Случай произошёл 12 октября. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в 13:30 на пульт оператора "102" позвонил 35-летний житель города и сообщил, что неизвестные разбили стекло его Kia Sportage и украли оттуда два миллиона тенге. Просмотр видео с камер показал, что ВАЗ-2114 на протяжении длительного времени следовал за автомобилем потерпевшего.
– Однако к этому моменту машина уже выехала за пределы города, была разослана ориентировка. Полицейские остановили подозреваемых на 132 километре дороги Атырау - Уральск, недалеко от села Жарсуат Индерского района. В машине находились трое мужчин: жители городов Уральск, Актобе и Шымкент. При досмотре в багажнике был обнаружен полиэтиленовый пакет с двумя миллионами тенге, - рассказали в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания, проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступления. Напомним, похожий случай произошел в Атырау восьмого сентября этого года. Тогда из припаркованной возле торгового дома машины похитили шесть миллионов тенге. Преступники разбили окно внедорожника и забрали барсетку с деньгами. При этом владелец авто утверждает, что отсутствовал буквально 20 минут. К слову, это преступление до сих пор остается нераскрытым.