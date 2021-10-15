Глава региона опубликовал свой номер в социальной сети, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким ЗКО Гали Искалиев на своей странице в Facebook
прокомментировал задержание руководителя отдела строительства акимата Уральска Армана Уксукбаева и его пособника.
- Ещё одной из причин роста цен, не указанной в прошлой публикации (посвещена росту цен)
, является коррупция. Незаконно и легко полученные деньги коррупционер тратит также легко, не задумываясь о цене товара, что ведёт к инфляции на рынке. На днях было сообщено о задержании по подозрению в крупной взятке сотрудника акимата города и предпринимателя, который строил жилой дом по государственной программе. В текущих условиях, когда идёт рост цен на строительные материалы и услуги, мы вместе с добросовестными строительными компаниями ищем дополнительные ресурсы, чтобы достроить свои объекты вовремя и без потери качества. И когда появляются сообщения о таких случаях, это требует принятия жёстких мер реагирования.
Ещё раз обращаюсь ко всем, кто работает на государственных проектах. Не поддавайтесь на незаконные предложения и вымогательство. Я никому не даю никаких незаконных поручений и требую этого от своих заместителей и акимов. Если есть такие факты, сообщайте на мой личный whatsapp номер +77017776037 с пометкой "Коррупция"
. Буду следить за ходом расследования, чтобы виновные понесли наказание, - написал глава региона.
Напомним, Арман Уксукбаев подозревается в получении взятки
в размере 134 млн тенге из ранее оговоренных 170 млн. За это чиновник должен был оказать содействие в заключении договора госзакупок по конкурсу с применением специального порядка в период пандемии и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по строительству (по государственной программе «Нурлы жер»)
двух девятиэтажных жилых домов в Уральске на общую сумму 2,2 миллиарда тенге.
Вчера, 14 октября, суд санкционировал арест
Уксукбаева и его пособника на два месяца.
Стоит отметить, что это не первый коррупционный скандал в сфере строительства домов по госпрограмме в Уральске. В 2018 году состоялся суд над экс-министром Национальной экономики Куандыком Бишимбаевым. Он был признан виновным в получении взятки, приговорен к 10 годам лишения свободы
. По данному делу проходил и сын экс-акима ЗКО, мажилисмена Кабибуллы Жакупова - Аслан. Он был заместителем председателя правления АО "Байтерек DEVELOPMENT". Аслана Жакупова задержали в ноябре 2016 года по факту получения взятки по эпизоду дела о строительстве арендного жилья по программе "Нурлы жол". В марте 2018 года его признали виновным и приговорили
к двум годам и шести месяцам лишения свободы.
Тогда же судьей был признан виновным в даче взятки директор уральского ТОО "СВ +" Сабит Утебалиев. Его приговорили к штрафу в размере пятикратной суммы взятки - 85 млн тенге. Ещё одного фигуранта дела - директора ТОО "Болашак Т" Кайдара Кощанова также признали виновным в даче взятки и приговорили к штрафу в размере 175 млн тенге (5-кратный размер взятки-прим. автора).
Дана Рахметова