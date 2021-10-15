- Я только купил свою машину и не знал о неисправности автомобиля. Я даже не знал, что делать, если бы не своевременное реагирование сотрудников полиции. Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам патрульной полиции, - сообщил владелец КамАЗа.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл ещё восьмого октября, но о нём стало известно только сейчас. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 28-летний водитель КамАЗа, направляясь из села Курмангазы в Атырау, заметил на въезде в город отказ тормозной системы и сразу же сообщил об этом сотрудникам полиции. Полицейские на нескольких служебных автомобилях определили маршрут данного автомобиля, остановили водителей на проезжей части и приступили к перекрытию дороги. Позже патрульным полицейским удалось остановить грузовик, пострадавших нет.Стражи порядка напомнили, что во избежание подобных ситуаций водителям необходимо следить за исправностью своего транспорта.