50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границейНикита Астафьев вместе с мамой находится в клинике Турции, где проходит курс реабилитации после химиотерапии, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Дорогостоящее лечение за границей требуется больному раком мальчику из ЗКО У Никиты Астафьева из Шынгырлауского района врачи диагностировали рак четвёртой степени, нейробластому забрюшного пространства. Сейчас мальчик проходит курс химиотерапии в Турции. Врачи утверждают, что Никита может вылечиться. Он уже прошел курсы химиотерапии, после которой опухоль практически исчезла. Однако после химиотерапии иммунитет мальчика ослаб и ему требуется реабилитация. Всего врачи рекомендовали пройти пять курсов, один из которых Никита уже получил. Однако дальнейшее лечение зависит от денег, которых у семьи Астафьевых не хватает. Пять курсов иммунотерапии стоят 155 миллионов тенге. С помощью неравнодушных граждан удалось собрать почти 138 миллионов тенге. До конца курса лечения им нужно собрать ещё чуть более 16 миллионов тенге.
– Нелегко осознавать, что жизнь и здоровье нашего мальчика зависят от денег, но от этого никуда не денешься. Мы мечтаем собрать наконец эти деньги, заплатить клинике и получить необходимое лечение. Сын год не был дома, скучает и просится к нам. Мне, как отцу, тяжело видеть такое состояние сына. Нам остается только надеяться и верить, что в скором времени сможем обнять его и наконец вздохнуть полной грудью. Обращаемся ко всем неравнодушным людям с просьбой поддержать нашу семью в столь нелегкое для нас время, - говорит отец Никиты Сергей Астафьев.
Желающие помочь семье могут перевести деньги на карту Каспи голд: 4400 4301 8010 2268 Номер счета в Каспи банке: KZ3 8722С000047084146 Номер телефона Сергея Астафьева 8 777 194 37 05.