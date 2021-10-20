«Жёлтая» и «зелёные» зоны обновились в Казахстане, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 октября, в «красной» зоне остаются Нур-Султан, Алматы, Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В «жёлтой» зоне теперь Кызылординская область. Также в ней остаются Алматинская, Атырауская, Карагандинская и Восточно-Казахстанская области.

В «зелёной» зоне находились Шымкент, Актюбинская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области. Сегодня туда перешла и Западно-Казахстанская область.

По данным МВК на 19 октября, в стране подтверждено 921 216 случаев инфицирования коронавирусов, из них в ЗКО - 38 429 случаев.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.