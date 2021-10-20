Трагедия произошла в 21:45 девятнадцатого октября. Видео с места ЧП появились в социальной сети.

- По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 345 часть 3 УК РК (нарушение ПДД, повлёкшее смерть человека). Водитель Mercedes водворён в изолятор временного содержания. Департамент полиции Карагандинской области выражает глубокое соболезнование родным и близким погибшего, - говорится в сообщении.

Скриншот с видеоКак сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, водитель Mercedes предварительно проехал на «жёлтый» сигнал светофора и столкнулся с ВАЗ-2114. Годовалый малыш, находившийся в ВАЗе, скончался. Водитель и второй пассажир госпитализированы в больницу. За рулём Mercedes находился 37-летний сотрудник полиции. Он возвращался домой после смены.