В Казахстане утверждён новый порядок пересечения государственной границы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото из архива "МГ"

В пограничной службе КНБ Казахстана сообщили, что 13 октября МВК по недопущению распространения коронавируса приняла решение о смягчении правил пересечения госграниц.

Теперь граждане Казахстана и иностранные граждане, следующие на похороны или для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками (супруги, родители, дети, усыновители и усыновлённые, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка и внуки) при наличии подтверждающих документов могут пересекать границу со своим супругом/супругой и несовершеннолетними детьми.

Также для иностранцев и лиц без гражданства расширен перечень родственников, которым можно прибыть на территорию Казахстана. Помимо родителей, детей, супругов, добавлены усыновители, усыновлённые, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка и внуки.

Также иностранным гражданам разрешено пересекать границу совместно со своим супругом/супругой и несовершеннолетними детьми, но не более одного раза в 30 суток.

