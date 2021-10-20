Инцидент произошёл в посёлке Каргалы 17 октября, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

С заявлением в полицию обратился 50-летний мужчина. Он продавал у магазина пёстрого попугая. Когда владелец пернатого отлучился на несколько минут, птицу выкрал из клетки неизвестный. Материальный ущерб составил 20 тысяч тенге.

Опросив свидетелей, стражи порядка выявили подозреваемого. Как оказалось, 60-летний мужчина, которому приглянулся попугай, решил забрать его.

- Воспользовавшись отлучкой продавца, вытащил понравившуюся птичку из клетки и спрятал за пазухой, но пока нёс нечаянно придавил и она погибла. В результате принятых мер подозреваемый полностью возместил причинённый ущерб, в связи с чем, потерпевший написал встречное заявление, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Сейчас решается вопрос о прекращении уголовного дела за примирением сторон.

