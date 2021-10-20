Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин сделал замечание вице-премьеру Ералы Тугжанову за непрямой ответ на вопрос депутата, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото с сайта businessfm.kz

В ходе пленарного заседания мажилиса Парламента к Ералы Тугжанову обратилась депутат от партии Nur Otan Джамиля Нурманбетова.

- Возглавляемая вами МВК приняла решение с третьей декады ноября начать ревакцинацию... Контингент ревакцинируемых планируется увеличить с 9,9 млн человек до 11,4 млн человек, чтобы коллективный иммунитет достиг показателя 60%. Но в республиканском бюджете на 2022-2024 годы на ревакцинацию и закуп вакцины средств не предусмотрено. Скажите, на какие средства вы планируете закупить вакцины? - спросила депутат.

Ералы Тугжанов сначала поблагодарил за вопрос и назвал его важным.

- На МВК этот вопрос рассматривался. Не доходя до 2023 года позвольте дать информацию за 2021-2022 годы. Потому что, во-первых, ревакцинация рекомендована ВОЗ, во-вторых, учитывая опыт более 20 стран, мы пришли к решению о начале ревакцинации с третьей декады ноября, - сказал Тугжанов.

Далее он рассказал, через какой период времени нужно делать ревакцинацию, а также, что в первую очередь третьей дозой привьют медиков, учителей и лиц старше 60 лет.

- А в 2023-2024 годы будет зависеть от эпидемиологической ситуации и международного опыта будут казахстанцы получать вакцинацию и ревакцинацию. Спасибо за внимание, - заключил Ералы Тугжанов.

Услышанное Нурлана Нигматулина не устроило.

- Ералы Лукпанович, вопрос был другим. Мы сейчас слышим информацию про комиссию. А был понятный прямой вопрос - в бюджете на 2022-2024 годы не предусмотрены средства на ревакцинацию, на какие средства будете покупать (вакцину - прим. автора)?

Тугжанов ответил коротко - «средства возьмём из бюджета».

- Из какого резерва? - уточнил Нигматулин.

- Из резерва правительства, – ответил вице-премьер.

- Так и нужно сказать. Как работает комиссия и как проводится вакцинация мы знаем. Уважаемые члены правительства, на прямые вопросы давайте прямые ответы. Лекции читают в других аудиториях. Понятно? Договорились, - обратился Нигматулин.

