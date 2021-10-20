В его действиях не усмотрели состав какого-либо правонарушения, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Привязанную к авто собаку протащили по улицам Уральска Скриншот с видео Накануне пользователей социальной сети шокировало видео, на котором привязанную к машине собаку протащили по городским улицам. При этом пёс не подавал признаков жизни. Полицейские немедленно отреагировали на пост, и в тот же день установили и доставили в отделение 55-летнего жителя города.
– В ходе разбирательств установлено что, 18 октября мужчина обнаружил возле своего дома труп незнакомой собаки, которая лежала на земле, не подавая признаки жизни. Изо рта пса шла пена. Подумав, что собака может быть заразной и избегая физического контакта с ней, он привязал её к кузову своей машины и вывез за город, закопал труп животного, - сообщили в полиции.
Полицейские не стали привлекать мужчину к ответственности, уточнив, что в его поступке не усматривается какое-либо правонарушение.