Также рассказали о факторах, которые привели к критическому положению Урала и путях решения этой проблемы, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
18 октября в редакцию "МГ" местные жители отправили фото и видео
, где с новой набережной возле Стелы открывается вид пересохшего Урала. Острова виднеются до середины реки. Местные жители считают, что настала экологическая катастрофа и в скором времени от реки ничего не останется, а уральцы останутся без питьевой воды. Из-за резкого обмеления погибнет рыба и начнётся падёж скота.
Сложившуюся ситуацию прокомментировал руководитель отдела водных ресурсов Марат Машекенов. Он назвал четыре фактора, которые привели к критическому положению реки.
- На территории области нет дождей в осеннее время. В зимнее время выпадает мало снега, почва практически не промерзает. Также наблюдается скоротечная весна. Это все относится к природным факторам. Ещё один немаловажный момент, идёт малый сброс воды из России. В этом году мы просили установить норму - хотя бы 60 кубов в секунду. К сожалению, нам было отказано. В летний период сброс шёл по 30 кубометров в секунду, а сейчас вовсе по 15 кубометров. Вода от Ириклинского водохранилища идёт к нам 25-30 дней. 25 августа россияне сократили подачу с 30 кубометров до 15 кубометров. Поэтому сейчас, спустя полтора месяца, это всё сказывается и у нас появились островки. Рано бить тревогу, если будет хорошая вода на следующий год, то все островки будут смыты. Третий год в Урале наблюдается маловодье. Сток реки сократился почти вдвое. В 2019 году был отмечен рекордно низкий уровень воды в Урале, сейчас её недостаточно для наполнения речной системы, - пояснил Марат Машкенов.
К сожалению, никаких прогнозов по восстановлению реки он дать не может.
- Россияне держат воду, у них Ириклинское водохранилище, которое собирает 3,2 миллиарда кубов воды. В этом году на российском берегу Урала водные системы заполнены были на 92 процента. Ещё поступление воды от Сакмары в Урал стали значительно сокращаться. В Оренбурге Урал тоже обмелел, - отметил Марат Машкенов.
Председатель эколого-географического общества ЗКО Дархан Сариев отмечает, что все, кто хочет сделать что-то полезное для Урала, должны повышать свою экологическую грамотность. Потому что население в этом деле, по его мнению, малообразованно.
- Для себя я записал 12 заповедей российского учёного Александра Чибилева. Он отмечает, что дноуглубительные работы - это вред реке, этим нельзя заниматься. Они просто бессмысленные. Единственный и верный способ очистки Урала - это весеннее половодье. Проблема заключается в том, что в нашем государстве 90% речной системы не имеет истоков на территории Казахстана. Такая же проблема возникла с Сырдарьей, там остановилось течение. Река не доходит до малого Арала, когда раньше доходила. У нас ситуация аналогичная, Урал практически не доходит до Каспия, воды недостаточно, в низах она почти превратилась в болото, - выразил свое мнение экоактивист.
По его словам, самый большой приток Урала - река Сакмара. Когда в 1960-годы поставили Ириклинское водохранилище, определённый объём воды ушёл, но это не было критично.
- Но, когда в Башкирии понастроили плотин в течение последних 10-15 лет, появились проблемы с нехваткой воды. Последнее хорошее половодье мы видели до строительства этих плотин. Необходимо разрушить все плотины, построенные до 2010 года, они были построены с нарушениями соглашения (от 1992 года) о трансграничных реках, где написано, что при строительство плотин российская сторона должна была согласовать их с казахстанской стороной. Они созданы для хозяйственных целей, для орошения. Сейчас разбирается вода в верховьях, срезан пик половодья. Река не разливается, поймы не заполняются, - отмечает Дархан Сариев.
Между тем, он говорит, что по неофициальным данным, раньше сток Урала составлял 12-14 миллиардов кубов, а естественный сток шесть миллиардов. Сейчас на протяжении последних лет сток составляет всего три миллиарда кубов. Он стал меньше в четыре раза. Это чревато тем, что пересыхают каналы, вымирает рыба.
Также без внимания не оставили этот вопрос власти. В департаменте трансграничных рек при министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана сообщили, что в последние годы особую обеспокоенность вызывает экологическое состояние Урала, связанное с уменьшением ее водности.
- Начиная с 70-х годов прошлого столетия объём стока воды в реке постепенно уменьшается. И причин тому существует несколько. В первую очередь, это связано с наступлением цикла маловодного периода в бассейне реки. Это климатические факторы, влияющие на учащение периодов маловодья рек, регулирование стока в бассейне, и ухудшение состояния гидрографической сети реки в связи с распашкой земель и вырубкой лесов. Для принятия мер по улучшению водохозяйственной обстановки в бассейне реки Урал с российской стороной достигнута договоренность о проведении совместных исследований гидрологического режима. С этой целью в октябре 2020 года утверждена Единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек (Урал, Ертис и другие) и рабочий график реализации мероприятий с детализацией сроков исполнения ее пунктов и формы их организации. В настоящее время казахстанские и российские эксперты приступили к реализации Единой дорожной карты, - заверили в департаменте трансграничных рек.
Также в ведомстве обещают, что в результате реализации мероприятий Единой дорожной карты будут приняты совместные меры, направленные на улучшение гидрологического режима и экологического состояния реки Урал.
Тем не менее, проблема с маловодностью рек затронула не только реки, протекающие в Казахстане. Аналогичная ситуация с обмелением реки возникла в России, там мелеет одна из крупнейших рек земного шара - Волга. Издание "Парламентская газета
" сообщает, что уровень воды в Волге в Астраханском бассейне упал на 60 сантиметров и приближается к критической отметке.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.