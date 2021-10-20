- Выяснилось, что его сбил автомобиль. Травмы были тяжёлыми. Спустя три дня он умер. За рулём того автомобиля была женщина. Было начато расследование, но нам сейчас ничего не говорят, хотя прошло уже больше месяца. Кто-то говорит, что водитель наказания не понесёт. Но как так?! Ведь человек умер, - говорит брат погибшего Нариман Карабаев.

- Он уже выехал с обочины на дорогу. Автомобиль сзади ударил его. Брат головой ударился в лобовое стекло, - говорит Нариман Карабаев.

- Напротив строения «Желаев-Промзона», не обеспечив безопасность дорожного движения, водитель допустила наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении при перестраивании на крайнею левую полосу дороги. В результате ДТП в травмпункт Областной многопрофильной больницы с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, ушиб головного мозга, ушибленная рана затылочной области головы был доставлен велосипедист. Девятого сентября, не приходя в сознание, он скончался, - рассказали в полиции.

- По делу назначены ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято законное решение, - отметили в полиции.

Мендыбай Карабаев работал на рынке в Уральске. Вечером шестого сентября он выехал на велосипеде с работы и поехал в сторону дома. В 20:00 ему позвонила внучка и мужчина сказал, что уже едет домой. Но домой он так и не вернулся. Только на следующий день родные нашли 51-летнего мужчину в больнице, куда он был доставлен в тяжёлом состоянии.Родные рассказали, что они нашли записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент ДТП.Сейчас родные просят лишь одного – тщательного и честного расследования дела. Между тем в департаменте полиции ЗКО на запрос редакции ответили, что шестого сентября примерно в 20:00 водитель 1980 года рождения на Nissan Bluebird ехала по дороге Уральск - Желаево в восточном направлении.Как стало известно, седьмого сентября по данному факту было начато досудебное расследование по статье 345 ч.2 УК РК «Нарушение правил дорожного движения», в последующем переквалифицированное на часть 3 в связи со смертью потерпевшего.