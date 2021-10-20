– Члены общественного совета "Мирас" при партии Nur Otan и депутаты областного маслихата выступили с предложением о переименовании ТОО "Международный аэропорт "Орал". Прошу поддержать предложение о присуждении аэропорту имени героя советского союза Маншук Маметовой, - отметила Света Ганиева.

Сегодня, 20 октября, состоялась сессия областного маслихата. По словам исполняющего обязанности руководителя управления по развитию языков Светы Ганиевой, такое предложение поступило от общественников и депутатов.Депутаты единогласно поддержали предложение. Напомним, что в уральском аэропорту проводится реконструкция терминала. Первоначально капитальный ремонт здания терминала аэропорта хотели провести за 2,4 миллиарда тенге. Но при реализации проекта выявили дефекты несущих конструкций, здание решили демонтировать и на его месте построить новый терминал. В феврале этого года выяснилось, что строительство терминала обойдется в 6,6 миллиарда тенге . К слову, строится он за счет средств КПО б.в. 20 сентября Западно-Казахстанскую область с рабочей поездкой посетил премьер-министр страны Аскар Мамин. Он ознакомился с ходом реконструкции международного аэропорта Уральска. По информации пресс-службы премьера, после реконструкции увеличится пассажирооборот в два раза с 200 тысяч до 400 тысяч пассажиров в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь этого года.

Маншук Маметова – уроженка Уральской области (ныне ЗКО), участница Великой Отечественной войны. Она служила в Красной армии пулеметчицей. Погибла осенью 1943 года, уничтожив в последнем бою более 70 противников. Ей было посмертно присвоено звание Героя Советского союза.

