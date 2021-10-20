– Это не первая ваша клиника, у вас уже есть опыт работы в этой сфере. Вы уже зарекомендовали себя, как одни из лучших в своем деле. Хочу выразить вам свою благодарность за то, что заботитесь о здоровье населения. Желаю вам и вашей команде успехов и процветания, - отметила депутат городского маслихата Нургуль Ашикова.

– Поздравляю вас с открытием новой, красивой клиники. В этом районе проживает много семей с маленькими детьми. Для нас, как для родителей, очень важно здоровье детей. Здоровые дети – это здоровая нация. Вы реализовали свой социальный проект, идёте в ногу со временем, не стоите на месте, развиваетесь. Для многих вы являетесь примером трудолюбия. Мы с огромным удовольствием поддерживаем все ваши проекты, – поздравила Зульфия Бекешова.

Улица Ж. Молдагалиева, 23h, напротив ТД "Атриум". Телефоны: 8 (7112) 93-33-15, 8 771-025-46-46.

Кызылжарская, 9а, 9 микрорайон, район поликлиники №5. Телефоны: 8 (7112) 93-33-14, 8 771-025-45-45.

микрорайон Арман, улица М. Монкеулы, 116/1 ( между домами №101 и 105). 8 776 920 17 57, 8771 025 48 48 @ds_dental_clinic, www.dsdental.kz. Call-центр: 8 776 920-17-57 WhatsApp, Telegram.

Как полноценная стоматологическая клиника, первый филиал DS Dental Clinic открылся в 2017 году и за четыре года заслужил доверие более 1 000 посетителей, которые обрели тут здоровую и счастливую улыбку, а дети, впервые посетившие стоматолога, навсегда с ними подружились.Новый филиал DS Dental Clinic, по словам основателя стоматолога-ортопеда Самата Ихласова, оказывает не только терапевтическую помощь, но также тут можно сделать рентген или прибегнуть к хирургическим услугам. Кроме того, клиника полностью готова к оказанию экстренных стоматологических услуг.Большое внимание уделили не только качественному лечению зубов, но и удобству посетителей. В помещении проведён ремонт в современном стиле, установлено качественное оборудование для полноценной работы стоматологов и комфортного времяпровождения пациентов.Во всех филиалах DS Dental Clinic можно получить услуги по чистке зубов, лечению кариеса, протезированию зубов, установить брекет-системы и установить импланты разных производителей.Особенностью филиала в Зачаганске является то, что он направлен на оказание лечения детям и будущим мамам на бесплатной основе в рамках обязательного социального медицинского страхования. Современные детские кабинеты полностью готовы оказывать деликатное лечение маленьким пациентам, а кабинеты взрослой терапии и хирургии удивят своим комфортом даже тех, кто очень сильно боится стоматологов.Руководство DS Dental Clinic приняло решение открыть филиал в Зачаганске по многочисленным просьбам пациентов, которым было не удобно добираться из дома в любимую клинику. Теперь филиал готов принимать пациентов разных возрастов в будни с 9 утра до 7 вечера и по субботам с 9 утра до 3 часов дня.Директор филиала АО "Нурбанк" в городе Уральск Зульфия Бекешова отметила, что банк с огромным желанием на протяжении четырёх лет поддерживает проект по развитию клиники.Прийти и получить бесплатную консультацию стоматолога вы можете в сети стоматологических клиник DSDentalClinic, которые находятся по следующим адресам:Лицензия # 01769DL от 02.04.2019 г. выдана Управлением здравоохранения Западно-Казахстанской области, Акимат Западно-Казахстанской области.