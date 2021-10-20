Вице-министр образования и науки Шолпан Каринова сообщила, что ведомство также ведёт работу по этому факту, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

- Мы все факты смерти детей обязательно знаем, это большая трагедия. Работа в данном направлении ведётся не только министерством образования и науки. По данном факту ведётся работа, по итогам будет сообщено, - сказал вице-министр в ходе брифинга в СЦК.

Фото: СЦК Трагедия произошла 17 октября. С окна подъезда 20-го этажа жилого дома упала 13-летняя девочка. Полиция проводит досудебное расследование по статье «Доведение до самоубийства».

На вопрос журналиста, может ли школьный психолог предотвратить трагедию и оценить моральное состояние ребёнка, Шолпан Каринова ответила, что нужно разбираться по конкретным случаям.

- Психолог может увидеть, а может и не увидеть эти факты. Потому что ни одного случая суицида в организация образования нет, всегда это происходило в стенах дома. Поэтому здесь должны знать об этих фактах, о тревожности и депрессивном состоянии, наверное, в первую очереди родители. Если имеются опасения, родители совместно с педагогами должны обращаться к соответствующим специалистам. Я призываю родителей работать вместе, в первую очередь знать своих детей детей, заниматься своими детьми и сигнализировать в школу и психологу, - сказала вице-министр.

