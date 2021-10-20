- По факту убийства начато расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ещё 16 октября родственники убитого сообщили о пропаже мужчины, а позже в этот же день, его нашли мертвым, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 16 октября в 23:50 в жилом доме посёлка Талгайран-2 было обнаружено тело 21-летнего мужчины.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.